Intel lancia il primo Core i9 per portatili: arriva a sfiorare i 5 GHz

Quasi un anno fa, Intel ha presentato i Core i9, processori che - come la sigla lascia intuire - si posizionano, quanto a prestazioni, al di sopra dei Core i7 della medesima generazione.

Ora, il gigante dei chip di Santa Clara ha svelato il primo Core i9 mobile, destinato all'uso nei Pc portatili.

Si tratta di una Cpu exa-core, la cui architettura è quella dei Core di ottava generazione (Coffee Lake, costruita a 14 nanometri), e che è stato battezzato Core i9-8950HK.

La lettera H posta in coda al numero indica che questo processore è dotato di grafica ad alte prestazioni, mentre la K indica che il moltiplicatore è sbloccato (ossia è possibile l'overclocking). L'articolo continua qui sotto.

Il(parole dell'azienda stessa) può raggiungere una velocità di clock di 4,8 GHz e, grazie alla tecnologia Hyperthreading , può eseguire 12 thread (due per core).

Intel dichiara inoltre che, rispetto alla settima generazione, questo processore offre prestazioni migliori per i giochi arrivando a fornire il 41% di frame al secondo in più e che permette di effettuare l'editing video in 4K il 59% più velocemente.

«È il primo processore mobile Intel a 6 core e 12 thread. È completamente sbloccato e dispone della nuova tecnologia Intel Thermal Velocity Boost (TVB), che aumenta automaticamente la frequenza di clock di un massimo di 200 MHz in base alla necessità se la temperatura è sufficientemente bassa e c'è modo di usare la modalità Turbo. Ciò si traduce in una frequenza che può arrivare, in modalità Turbo, fino a 4,8 GHz» riassume Intel.

