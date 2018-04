Firefox Reality, il primo browser davvero open source per la realtà virtuale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-04-2018] Commenti (1)

Secondo Mozilla, il giorno in cui la Realtà Aumentata, la Realtà Virtuale e la Realtà Mista saranno le normali modalità di interazione con i computer, i browser non cesseranno di essere utili. Anzi.

Quel giorno, i browser dovranno semplicemente essere pronti al nuovo mezzo ed essere utilizzabili con casco e periferiche per la realtà virtuale anziché con schermo, mouse e tastiera.

Forte di questa convinzione, Mozilla ha lanciato Firefox Reality, «riscritto da zero» rispetto al gemello "standard" proprio per raggiungere quegli obiettivi.

Firefox Reality dovrebbe offrire agli utenti le medesime qualità, esperienza e tecnologia di Firefox Quantum, ma è adatto a funzionare con pressoché tutte le diverse piattaforme esistenti per la realtà virtuale. L'articolo continua qui sotto.

Sebbene Firefox non sia il primo browser in assoluto a offrire una versione di sé specificamente progettata per questa nuova modalità di interazione, esso è il primo a essere davvero open source in un mondo che finora è stato per ogni suo aspetto (e non solo per i browser) sostanzialmente dominio delle soluzioni a sorgente chiuso: finora abbiamo infatti già visto in azione Microsoft Edge su Hololens e una versione sperimentale di Google Chrome per DayDream

Nelle prossime settimane Mozilla continuerà a fornire ulteriori informazioni su Firefox Reality, che per ora è disponibile soltanto via GitHub.

Nell'attesa, possiamo farci un'idea di che cosa significhi usare un browser all'interno di un mondo virtuale grazie al video che riportiamo qui sotto, nel quale Firefox Reality viene adoperato con l'hardware Htc Vive VR.