Da LG lo smartphone con doppio display, doppia batteria e doppio jack per le cuffie

Nel settore degli smartphone, dove i prodotti si assomigliano un po' tutti, è difficile vedere qualcosa di davvero nuovo. Così, lo smartphone "doppio in tutto" per il quale LG ha chiesto il brevetto un paio d'anni fa spicca in modo particolare.

Richiesto nel 2016 e garantito in questi giorni, il brevetto copre un telefono che ha due display, due batterie e due jack per le cuffie.

L'aspetto complessivo ricorda quello dei vecchi Pda, con un corpo richiudibile su sé stesso tramite delle cerniere. Anziché uno schermo e una tastiera, le due parti del dispositivo ospitano però due schermi curvi (ossia con i bordi lunghi incurvati) che a smartphone chiuso possono trovarsi all'interno oppure all'esterno, in base alle esigenze dell'utente.

Quando poi lo smartphone è completamente aperto, i due display possono essere usati come se fossero un unico schermo, che torna a suddividersi non appena si inizia a ripiegare il dispositivo. L'articolo continua qui sotto.

Tra le immagini che accompagnano il brevetto ce n'è una che illustra uno dei possibili usi di questa configurazione: lo smartphone può essere impugnato come se fosse un libro , con una pagina su ogni schermo.

Oltre ai due jack per le cuffie, che a quanto è dato di capire possono essere usati per trasmettere due diversi contenuti audio, il prodotto di LG dispone anche di uno scanner per le impronte digitali integrato in uno degli schermi e di una fotocamera per display.

Come al solito, trattandosi soltanto di un brevetto non è detto che LG si appresti davvero a costruire un dispositivo di questo tipo.



