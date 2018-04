Facebook, tutti potranno cancellare i messaggi inviati. Come già faceva Zuckerberg in segreto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2018] Commenti

Mancanza di trasparenza: sembra che Facebook non riesca proprio a farne a meno, e ciò sta procurando diversi grattacapi al social network, che in questo periodo si trova coinvolto in una polemica dietro l'altra.

L'ultima riguarda una particolare funzione che fino a ieri era disponibile soltanto agli "alti papaveri" di Facebook, ossia Mark Zuckerberg e alcuni dirigenti: si tratta della possibilità di cancellare un messaggio privato già inviato tramite Facebook Messenger.

Il caso è esploso quando si è scoperto che Mark Zuckerberg, insieme a pochi altri eletti, era in grado di cancellare i propri messaggi dalle caselle dei destinatari, eliminando quindi la propria metà della conversazione e lasciando intatta l'altra metà.

La motivazione ufficiale imbastita per tenere buoni gli utenti, che si sono visti ancora una volta vittima di pratiche poco chiare da parte del social network, chiamava in casa situazioni relative alla «sicurezza dell'azienda». L'articolo continua qui sotto.

- ha spiegato un portavoce -

Nonostante la dichiarazione, il malumore ha continuato a serpeggiare e così, alla fine, per cercare di salvare quanto resta della faccia la dirigenza di Facebook ha deciso di capitolare.

«Abbiamo discusso la questione diverse volte» si legge nell'ultimo comunicato. «Renderemo disponibile a tutti la funzione che permette di cancellare i messaggi. Potrà volerci un po' di tempo. Ma fino a che tale funzione non sarà pronta, non cancelleremo più alcun messaggio dei dirigenti. Avremmo dovuto farlo prima; e ci dispiace di non averlo fatto».

Prima o poi, quindi, anche gli utenti di Facebook Messenger avranno a disposizione la possibilità di cancellare i messaggi inviati, un po' come già succede su WhatsApp.

Per Facebook, comunque, si tratta dell'ennesima figuraccia.