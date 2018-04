La cover che trasforma l'iPhone in un GameBoy

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2018] Commenti

Nel cuore di tutti coloro che sono stati bambini tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, il GameBoy occupa un posto speciale.

Dopo gli anni in cui i videogiochi Lcd, con le loro limitate possibilità, l'avevano fatta da padrone, Nintendo introduceva una console portatile per l'epoca assolutamente innovativa, destinata non a caso a trasformarsi in un successo commerciale.

A tanti anni di distanza, il sempre potente fattore nostalgia ha portato alla nascita della Wanle Gamers Console for iPhone, una cover per lo smartphone di Apple che permette di giocare ai classici videogame dell'epoca d'oro del GameBoy.

L'aspetto infatti è praticamente lo stesso della console originale: la cover è completa dei pulsanti A e B, del D-pad, e di due ulteriori pulsanti dedicati l'uno alla gestione del suono e l'altro alla funzione di reset. L'articolo continua qui sotto.

Anche lo schermo Lcd monocromatico è una fedele riproduzione dell'originale, mentre il limitato spessore della cover la rende molto più pratica da adoperare rispetto a simili alternative decisamente più ingombranti.

La Wanle Gamers Console for iPhone consente di giocare ad alcuni titoli che hanno fatto la storia della console portatile di Nintendo, quali Tank, Frogger, Formula One Racing, Snake & Block e, naturalmente, Tetris, oltre a diversi altri.

La cover è adatta a tutti i modelli più recenti di iPhone, dall'iPhone 6 all'iPhone X, e al momento in cui scriviamo è in vendita sul sito di Wanle al prezzo scontato di 24,95 dollari.



