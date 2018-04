Il File Manager di Windows 3 diventa open source dopo 28 anni

E funziona anche con Windows 10.

Vi ricordate dove eravate 28 anni fa, quando Microsoft rilasciava Windows 3.0?

Fu la prima versione di Windows a diventare davvero popolare, e un paio d'anni dopo venne sostituita da un'edizione destinata ad avere un successo ancora maggiore: Windows 3.1.

Erano ancora lontani i tempi di Windows 95: la shell era divisa tra il Program Manager, che gestiva le icone, e il File Manager, antenato di Gestione Risorse (poi diventato Esplora Risorse e infine, oggi, Esplora File), il cui compito era naturalmente la gestione dei file.

Ebbene, oggi il File Manager degli anni '90 riemerge dal passato e diventa open source: Microsoft ha deciso di distribuirne il codice sorgente sotto licenza MIT, e ora chiunque si senta particolarmente nostalgico può scaricarlo, compilarlo ed eseguirlo.

La versione distribuita in realtà non è esattamente quella che era compresa in Windows 3.0: è una variante - resa compatibile con le incarnazioni più recenti del sistema di Microsoft, compreso Windows 10 a 64 bit, di quella inclusa con Windows NT 4.0 e aggiornata al 2007. L'aspetto e l'interazione, però, non sono troppo diversi da quelli della prima versione.

I sorgenti di File Manager sono disponibili su GitHub, dove c'è anche una descrizione di tutte le funzioni disponibili e le eventuali differenze con il 1990.