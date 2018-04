Sega torna nel mercato delle console con il Mega Drive Mini

Cavalca l'onda della nostalgia.

Dopo il successo ottenuto da Nintendo con le versioni mini delle sue console classiche - il Nintendo Classic Mini e lo Snes Classic Mini - anche Sega, la storica rivale, ha deciso di tentare un'operazione analoga. L'articolo continua qui sotto.

Ecco quindi che presto sugli scaffali arriverà il Mega Drive Mini , riedizione in formato ridotto della popolare console messa in vendita in Giappone alla fine degli anni '80 e giunto in Europa nel 1990.

Il 2018 è un anno significativo per il Mega Drive (che negli Stati Uniti era conosciuto come Genesis): segna infatti il trentesimo anniversario della nascita della console.

Proprio come le mini-console di Nintendo, anche il Mega Drive Mini avrà una dotazione di giochi già installati, e non supporterà le cartucce originali. Al momento non è ancora stata pubblicata una lista dei titoli, ma si sa che non ci sarà Sonic 3 a causa di problemi con le licenze della colonna sonora.

Anche la data di lancio non è ancora stata rivelata: AtGames, l'azienda produttrice cui Sega ha concesso in licenza il marchio Mega Drive, ha affermato che la messa in vendita avverrà dapprima in Giappone e poi nel resto del mondo «nel corso di quest'anno».