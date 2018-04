Samsung lancerà uno smartphone con lo schermo dell'iPhone X

Completo di rientranza nella parte alta.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-04-2018] Commenti (1)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Tutto si può dire di Apple, ma non che non sia in grado di dettare le tendenze del design nel mondo della tecnologia.

Quando l'iPhone X debuttò, molti si lamentarono per il curioso aspetto del display, caratterizzato da una visibile rientranza al centro della parte alta, usata per alloggiare alcuni sensori, la fotocamera e l'altoparlante.

Nonostante lo scontento di alcuni - dovuto soprattutto al fatto che in questo modo le zone dello schermo ai lati della rientranza restavano generalmente inutilizzate dalle app - la decisione di Apple ha preso a fare scuola: Google introdurrà il supporto ai display con quella forma nella prossima versione di Android, e ora Samsung pare intenzionata a lanciare uno smartphone che segua quelle indicazioni. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quale tra questi due candidati assumeresti? Il primo ha più esperienza e competenze specifiche. Il secondo è particolarmente brillante e ha un grande potenziale.

Mostra i risultati (734 voti)

Leggi i commenti (2)

Nessun prodotto è stato ancora annunciato, ma lo scorso 30 marzo il gigante coreano ha richiesto in Cina un brevetto che copra il progetto di uno smartphone la cui parte anteriore mostra l'inconfondibile rientranza dello schermo.

L'unica differenza apprezzabile rispetto all'iPhone X sta nel fatto che detta rientranza ha, nel brevetto di Samsung, dimensioni inferiori: ciò significa quindi che c'è più spazio per il display. A parte questo, la somiglianza è notevole.

Per evitare di essere accusata di copiare pedissequamente quanto sfornato dai progettisti di Cupertino, Samsung ha introdotto nel brevetto una piccola differenza rispetto all'iPhone X: è infatti presente l'ingresso per il jack da 3,5 millimetri.

Come al solito quando si tratta di brevetti, non è possibile sapere se e quando questo si tramuterà in un prodotto reale.

Dalle caratteristiche, tuttavia, risulta evidente che qualunque forma prenderà si tratterà di un dispositivo di fascia alta, probabilmente con uno schermo dalla diagonale superiore ai 6 pollici: forse il brevetto si riferisce al futuro Galaxy Note 9, il cui schermo dovrebbe essere da 6,4 pollici.