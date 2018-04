Azure Sphere OS, la prima versione di Linux targata Microsoft

Renderà sicura la Internet of things.

C'è stato un tempo in cui l'odio di Microsoft per Linux - definito «un cancro» nientemeno che da Steve Ballmer - era noto e palese.

Poi, soprattutto con l'avvento di Satya Nadella, attuale Ceo, il gigante di Redmond è sceso a patti con il pinguino, anche perché quest'ultimo ha negli dato brillante prova di sé nel mondo dei server ma anche diventando il cuore di Android, a testimonianza della sua flessibilità e scalabilità.

Ora la professione d'amore fatta da Microsoft per il sistema di Linus Torvalds ha raggiunto una nuova vetta: siamo al punto in cui è Microsoft stessa ad aver deciso di adottarlo per un proprio progetto, ossia Azure Sphere.

Azure Sphere è una tecnologia pensata per rendere sicuro il mondo dell'Internet of things, ossia quel vasto ecosistema - in continua espansione - fatto di oggetti comuni (dai giocattoli agli elettrodomestici) connessi alla Rete.

La piattaforma di Microsoft include ogni aspetto: dai microcontroller certificati Azure Sphere albasato sul cloud e che offre la gestione dei microcontroller , passando per il sistema operativo Azure Sphere OS.

È proprio quest'ultimo il campo sul quale Linux entra in gioco: Azure Sphere OS infatti non è basato su alcun componente di Windows ma, invece, lo è sul kernel Linux.

«Noi siamo un'azienda basata su Windows» - spiega Microsoft «ma abbiamo capito che la miglior soluzione per un computer di queste dimensioni non è una versione completa di Windows. È una versione personalizzata del kernel Linux, e ciò rappresenta un passo importante sia per noi che per l'industria».

Al momento, Azure Sphere è disponibile come «anteprima privata»: Microsoft distribuirà i kit di sviluppo software agli interessati entro la metà dell'anno.