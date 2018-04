L'aggiornamento di Windows 10 è in ritardo per colpa di uno schermo blu della morte

E ha appena cambiato nome.

Dopo averci pensato su qualche giorno, Microsoft ha indirettamente spiegato la causa del ritardo nel rilascio dello Spring Creators Update.

Annunciando la nuova anteprima - la Build 17134 - con un post sul blog ufficiale, il gigante di Redmond ha chiarito che, a mano a mano che la versione precedente veniva usata dagli iscritti al programma Windows Insider, «abbiamo scoperto alcune questioni legate all'affidabilità che abbiamo voluto sistemare».

«In alcuni casi» - continua il post - «questi problemi di affidabilità potevano portare per esempio a una percentuale maggiore di Bsod (Blue Screen of Death - Schermi blu della morte) sui Pc».

Insomma, se avessero rilasciato lo Spring Creators Update così com'era fino a non molti giorni fa, gli utenti si sarebbero trovati fin troppo spesso davanti a un improvviso crash del computer.

Così, i programmatori di Microsoft sono tornati al lavoro e hanno sfornato la Build 17134, che a questo punto è la versione finale che verrà distribuita al grande pubblico nei prossimi giorni o al più tardi nelle prossime settimane.

Al di là dei problemi e dei ritardi, c'è un'ulteriore notizia che riguarda il primo aggiornamento di Windows per quest'anno: a quanto pare, il nome è cambiato.

Sebbene Spring Creators Update non sia mai stato tecnicamente il nome ufficiale, tutti fino a oggi hanno usato questa dizione.

In un video scovato dall'utente di Twitter WalkingCat e relativo al WinHEC Online 2018, Mark Kuenster, Partner Group Program Manager di Microsoft, parla invece di Windows 10 April 2018 Update, ponendo fine così alla confusione che si sarebbe potuta creare tra gli utenti che altrimenti si sarebbero trovati un Creators Update, un Fall Creators Update e uno Spring Creators Update.

In effetti già da qualche tempo era nell'aria la volontà di abbandonare i nomi creativi usati fino ad ora per gli aggiornamenti di Windows 10, per passare a diciture meno fantasiose ma più chiare: l'update primaverile potrebbe essere il primo ad andare in questa direzione.

Qualunque sia il nome che prenderà la versione definitiva, comunque, dopo l'installazione Windows 10 prenderà il numero di versione 1803.