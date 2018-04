Il grano che cresce a velocità tripla (e abbisogna di meno terra)

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Ispirandosi a ricerche condotte dalla Nasa, alcuni scienziati hanno scoperto un metodo per far crescere il grano (e non solo quello) a velocità molto più elevata del normale.

Se si avvereranno le previsioni secondo le quali nel 2050 ci saranno 2 miliardi di persone in più di oggi sul pianeta, trovare il modo di produrre cibo più rapidamente - aumentando quindi la produttività dei terreni - è un'esigenza da non sottovalutare.

Ricercatori dell'Università di Sydney, dell'Università del Queensland e del John Innes Center hanno quindi ripescato una tecnica sviluppata anni fa dalla Nasa, che prevede di far crescere diverse coltivazioni illuminandole con una luce speciale.

Nella fattispecie si tratta di illuminare le piante con una speciale luce, emessa a una lunghezza d'onda specifica da dei Led: ciò favorisce la fotosintesi e di conseguenza accelera la crescita. L'articolo continua qui sotto.

Gli esperimenti condotti con il grano, l'orzo e i ceci hanno permesso di dimezzare il tempo necessario a ottenere una pianta matura, passandoin appena sei settimane: si possono così ottenere sei generazioni di piante ogni anno contro le due o tre che si riescono a coltivare con i metodi tradizionali.

Non solo: i ricercatori affermano che anche la qualità è superiore rispetto a quanto si ottiene normalmente.

«Nella ricerca dimostriamo che le coltivazioni di grano e orzo possono crescere con una densità di circa 900 piante per metro quadrato il che, in combinazione con i sistemi di illuminazione a Led, ci offre un'opportunità entusiasmante per ampliare le operazioni a livello industriale» concludono gli scienziati.