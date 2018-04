Microsoft inizia a rimuovere le app desktop da Office, partendo da OneNote

Office 2019 conterrà solo la versione Uwp.

I grandi cambiamenti spesso avvengono poco alla volta, e Microsoft da diverso tempo ormai cerca di realizzarne uno: far "dimenticare" le tradizionali applicazioni desktop in favore di quelle realizzate secondo le specifiche Universal Windows Platform (Uwp).

Dato che in generale gli utenti non sono rimasti particolarmente impressionati dalle app Uwp, il gigante di Redmond ha deciso di iniziare a forzare un po' la mano.

Con il rilascio di Office 2019, previsto entro la fine dell'anno, OneNote non sarà disponibile più in versione desktop, ma soltanto in versione Uwp: prenderà il nome di OneNote per Windows 10 e sarà la versione di default anche per Office 365.

Il vecchio OneNote 2016, realizzato ancora secondo il vecchio paradigma, continuerà a ricevere supporto fino al 2020 (come parte del supporto principale) e al 2025 (come parte del supporto esteso), e sarà disponibile come opzione per quanti sottoscriveranno un abbonamento a Office, anche se naturalmente non disporrà delle novità presenti in OneNote per Windows 10.