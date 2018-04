La versione snella di Windows 10, senza sfondi né app superflue

Arriva Windows 10 Lean.

Microsoft ha una vera e propria passione per la produzione di versioni diverse di Windows 10. L'articolo continua qui sotto.

Dopo aver pensionato Windows 10 S, trasformandolo in un S Mode , ecco che appare Windows 10 Lean (), un'edizione "senza fronzoli" del sistema operativo

Individuata dall'utente di Twitter Lucan, Windows 10 Lean pare tenere fede al proprio soprannome: la sua installazione richiede infatti ben 2 Gbyte di spazio in meno rispetto a Windows 10 Pro.

Tale dimagrimento viene ottenuto eliminando il superfluo: non ci sono infatti né lo sfondo del desktop, né i driver per Cd o Dvd, né applicazioni come l'editore del registro di sistema (Regedit).

Sebbene Windows 10 Lean si avvii in modalità S come impostazione predefinita, tutte le applicazioni eliminate non sono per sempre irraggiungibili: possono ancora essere installate dalla sorgente originale, così che l'utente possa sempre reintegrare quelle funzionalità di cui dovesse sentire la mancanza.

Al momento non è ancora chiaro quale sia il vero scopo di Windows 10 Lean, ma c'è un altro dettaglio interessante da tenere presente: il sistema si identifica infatti anche come Windows 10 CloudE (dove la E sta probabilmente per Edition), e forse fa parte di una strategia che ancora deve essere annunciata.

Sempre Lucan infine ci informa che, tra le altre sue stranezze o peculiarità, Windows 10 Lean pare avere una versione limitata di Edge: non pare in grado di effettuare il download dei file.



