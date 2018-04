Opera Touch, il browser per smartphone da usare con una mano sola

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2018] Commenti (1)

Mentre in ambito desktop possiede una quota di mercato molto piccola, Opera un tempo aveva una quota più che dignitosa del settore mobile.

Oggi anche in questo campo il browser nato in Norvegia deve accontentarsi di percentuali minuscole, ma gli investitori cinesi che l'hanno rilevato non hanno alcuna intenzione di darsi per vinti.

Nasce così una nuova versione di Opera per smartphone: si chiama Opera Touch, ed è pensato per essere particolarmente comodo da usare con una mano sola.

Si affianca al tradizionale Opera per smartphone ma non lo sostituisce, almeno per il momento; offre invece una particolare funzione che gli permette di essere utilizzato in continuità con Opera desktop (nell'ultimissima versione 52). L'articolo continua qui sotto.

Tale funzione si chiama Flow . L'utente può collegare il browser desktop e quello dello smartphone inquadrando con quest'ultimo un codice QR che la versione per Pc presenta a schermo, un po' come si fa per attivare WhatsApp Web.

Una volta completato il collegamento è possibile inviare dall'uno all'altro browser le pagine internet proprio tramite Flow sfruttando il pulsante a forma di freccia posto nell'angolo superiore destro di Opera Touch e a fianco della barra degli indirizzi nel browser desktop.

Opera Touch è stato inoltre progettato per velocizzare le ricerche, offrendo un'interfaccia orientata a questo scopo, e include anche l'adblocker e le protezioni dal cryptojacking già visti nelle altre versioni.

Opera Touch 1.0 è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi che montano Android 5.0 o successivi attraverso il Play Store.

Qui sotto il video di presentazione e alcune immagini.



