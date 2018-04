Tenere attivo ''OK Google'' significa mandare pezzi di conversazioni a Google

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-04-2018] Commenti

La funzione OK Google o Assistente Google degli smartphone Android è comoda, per carità: permette di usare queste parole per attivare il telefono e dargli dei comandi a voce. In teoria il telefono dovrebbe attivarsi soltanto quando viene pronunciato "OK Google", ma la realtà è diversa. Oggi l'ho tenuto acceso per prova e i risultati sono stati piuttosto comici.

L'Assistente Google si è messo in testa che io gli abbia detto "OK Google" e poi gli abbia chiesto "lo fai quando scopi". Cortesemente mi ha risposto proponendomi un link intitolato "Come fare l'amore la prima volta: com'è? Fa male?". Grazie, ma non è un'informazione che mi serve in questo momento. Poi ha capito (erroneamente) che gli ho detto "Milan" e ha risposto dandomi il risultato del Milan contro il Benevento Calcio (se ci tenete a saperlo, Google dice che il Milan ha perso 1 a 0).

In realtà ha captato frammenti di una mia dettatura in inglese, nella quale non ho assolutamente pronunciato "OK Google". Sono andato nella cronologia dell'attività vocale (sotto myactivity.google.com) e ho trovato le registrazioni degli spezzoni di voce che hanno attivato per errore la funzione OK Google: stavo dettando dei numeri e della punteggiatura. Nulla che somigliasse, neanche vagamente, alle parole capite da OK Google.

Bizzarro e divertente, certo, ma bisogna anche tenere presente che il riconoscimento vocale dell'Assistente Google implica quasi sempre l'invio a Google degli spezzoni di voce. Quindi se tenete attiva l'opzione di pronunciare OK Google, lo smartphone manderà a Google non solo le cose che dite dopo aver detto "OK Google" (e quindi quando sapete di avere Google in ascolto), ma anche quelle che dite quando lo smartphone crede che abbiate detto "OK Google".

Un altro aspetto curioso di questa funzione è che è dannatamente difficile da disabilitare, perlomeno in Android 8.1.0 aggiornato sui miei due Nexus 5X. La dicitura "Pronuncia ‘Ok Google'" continua ad essere presente nel widget di ricerca di Google nonostante i miei vari tentativi di disabilitarla.

Ho provato a seguire le istruzioni della guida di Google: ho richiamato l'Assistente tenendo premuto a lungo il tasto Home, ho toccato l'icona blu in alto a destra, ho toccato i tre puntini in alto a destra, ho toccato Impostazioni, sono andato nella sezione Dispositivi, ho toccato la voce Telefono e ho disattivato la voce Assistente Google. Niente da fare.

Sono andato nell'app di Google (la G colorata su sfondo bianco), ho toccato le tre righe orizzontali in alto a sinistra, ho scelto Impostazioni, ho toccato l'opzione Voce, ho scelto Voice Match e poi ho disabilitato Dì "Ok Google" in qualsiasi momento e Durante la guida. Ho anche eliminato il modello vocale. Macché.

Posso ancora disabilitare l'accesso al microfono dell'app di Google (Impostazioni - App e notifiche - Google - Autorizzazioni - Microfono: la dicitura "Pronuncia ‘Ok Google'" rimane visibile nel widget, ma se dico "OK Google" il telefono non reagisce. Per contro, non funziona più neanche l'attivazione del microfono toccando la sua icona nel widget. Scomodo.

Fra l'altro, il widget di Google è diventato inamovibile. Non c'è modo di rimuoverlo. E non sono il solo a notare problemi di questo genere.

Altra particolarità: ho riacceso oggi un vecchio WileyFox che ha su Android 7.1.2 e l'app di Google versione 7.19.20.21 e ho trovato attivo l'Assistente Google. Eppure non ho mai attivato l'Assistente su quel telefono. Però qui sono andato nell'app di Google, ho toccato le tre righe orizzontali (che qui sono in basso a destra) - Impostazioni - Impostazioni - Telefono, ho disabilitato Assistente Google e ora non risponde più ai comandi vocali. Inoltre il widget di ricerca in Google è inamovibile.



Per i due Nexus 5X, l'unica soluzione che ho trovato e verificato è installare un launcher come Apex e usarlo per rimuovere il widget di Google.

Avete qualche soluzione migliore?