È arrivato il Castoro Bionico di Ubuntu 18.04, più stabile e veloce che mai

Con qualche ritardo a causa di un bug dell'ultimo minuto, Canonical ha rilasciato Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, ultima incarnazione di quella che probabilmente è la più popolare distribuzione Linux. L'articolo continua qui sotto.

) è una versione Lts (): ciò significa che riceverà aggiornamenti e supporto per cinque anni, sino al 2023, almeno per quanto riguarda le versioni Ubuntu Desktop Ubuntu Studio riceverà invece supporto per nove mesi, mentre le altre versioni si limiteranno a tre anni.

Ubuntu 18.04 è importante anche perché segna l'abbandono definitivo di Unity, l'interfaccia sviluppata da Canonical stessa nel 2011 con l'intento di sostituire Gnome.

Proprio quest'ultimo, nella versione 3.28 torna ora a essere l'ambiente desktop di default per Ubuntu, anche se per chi si tiene aggiornato con le versioni non LTS non si tratta esattamente di una novità: già Ubuntu 17.10 Artful Aardvark lo adottava.

In aggiunta a Gnome 3.28, Bionic Beaver offre il kernel Linux 4.15, un tempo di avvio ridotto, e alcune caratteristiche scelte per migliorare la sicurezza e la stabilità dell'intero sistema, quali la decisione di compilare i pacchetti con gcc come «Position Indipendent Executables (PIE) per usare in maniera più efficace l'Address Space Layout Randomization (ASLR)», una misura di protezione contro certi tipi di attacchi informatici.

Canonical precisa inoltre che in Ubuntu 18.04 sono state poste in essere alcune misure di protezione contro i noti bug delle Cpu Meltdown e Spectre.

Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver può già essere scaricato dal sito ufficiale. Chi già adopera una versione precedente può fare l'upgrade.