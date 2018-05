Facebook lancia l'app per incontri e annuncia il pulsante Clear History

Ma non saranno avventure da dimenticare dopo una notte.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-05-2018] Commenti

Clear History, ossia Cancella la Cronologia, proprio come su un browser: così si chiama la nuova funzione che Facebook si prepara a introdurre per rispondere a chi reclama una maggiore attenzione verso la privacy degli utenti.

Nata in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica, Clear History è stata annunciata da Mark Zuckerberg in persona durante la F8 Conference, la conferenza degli sviluppatori di Facebook.

Di che cosa si tratti esattamente al momento non è chiaro, ma dopotutto debutterà soltanto tra alcuni mesi.

Zuckerberg, fondatore di Facebook, l'ha presentata così: «Nel browser, gli utenti hanno un modo semplice di cancellare i cookie e la cronologia. L'idea è che molti siti hanno bisogno dei cookie per funzionare, ma l'utente deve poter cancellare la cronologia quando vuole. Stiamo preparando una versione di questa funzione anche per Facebook».

Sondaggio Per cosa soprattutto ti sono utili i social media, sul lavoro? Per prendermi una pausa dal lavoro Per comunicare con gli amici e la famiglia mentre sono al lavoro Per comunicare con i miei contatti professionali Per trovare informazioni che mi aiutino a risolvere problemi di lavoro Per costruire o rinforzare relazioni personali con i colleghi o i miei contatti di lavoro Per scoprire cose sulle persone con cui lavoro Per porre domande relative al lavoro a persone fuori dalla mia azienda Per porre domande relative al lavoro a persone dentro la mia azienda

Mostra i risultati (353 voti)

Leggi i commenti (10)

Nonostante quel che hanno detto alcuni telegiornali in questi giorni, Clear History difficilmente avrà qualcosa a che fare con la cancellazione dei cookie, la cui gestione ovviamente continuerà a essere appannaggio del browser.

Invece, per usare ancora le parole di Zuckerberg, «Si tratterà di un semplice controllo per pulire la cronologia di navigazione su Facebook: ciò su cui l'utente ha fatto clic, i siti visitati, e via di seguito».

Ciascuno avrà modo di rivedere tutti i propri movimenti così come sono stati registrati dal social network, comprese le app e i siti con cui ha interagito magari tramite i pulsanti di condivisione. Potrà anche cancellare la conservazione di queste informazioni, oppure scegliere di eliminarle tutte o in parte.

D'altra parte, ci saranno anche delle conseguenze negative o quantomeno scomode. «Quando si cancellano i cookie nel browser, una parte dell'esperienza può peggiorare. Bisogna rifare il login nei siti, e magari riconfigurare certe cose. Lo stesso accadrà qui». Insomma, Facebook vi offre la possibilità di nascondere le vostre tracce, ma - per la vostra comodità - preferirebbe non lo faceste.

«Facebook» - ribadisce infatti il Ceo - «non sarà così bello com'era mentre impara da capo tutte le vostre preferenze».

Per evitare che la cancellazione della cronologia sembri troppo allettante per gli utenti, durante la F8 Conference Zuckerberg ha annunciato un'altra novità: Facebook si mette a fare concorrenza a Tinder.

All'interno dell'app mobile del social network presto prenderà vita una nuova funzione pensata appositamente per facilitare gli incontri tra gli utenti, proprio come accade con Tinder, con Match e con i servizi similari.

Anche in questo caso, i dettagli per ora non sono moltissimi: trapela solo che gli "incontri" a cui punta di più Zuckerberg non saranno brevi avventure ma piuttosto relazioni più a lungo termine: il fondatore di Facebook ha infatti dichiarato che la nuova funzione di dating "è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo di una serata".

Come arrivare a questo scopo è facilmente intuibile: si sa che Facebook adopererà le preferenze personali - come gli interessi e gli amici comuni - per suggerire potenziali utenti con i quali organizzare un appuntamento.

È dunque chiaro che, per chi vuole sfruttare a fondo questa funzione, cancellare la cronologia o addirittura chiedere al social network di non memorizzarla è un'attività particolarmente controproducente.

Infine, sembra che ci sarà anche la possibilità di creare dei profili dedicati a questa attività, che resteranno separati dal profilo Facebook principale.