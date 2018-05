The Gimp si aggiorna (dopo sei anni!): interfaccia rinnovata e molti nuovi strumenti

È disponibile la versione 2.10.

Dopo sei anni dall'edizione precedente, The Gimp, il più popolare software di fotoritocco open source, si rinnova con il rilascio della versione 2.10. L'articolo continua qui sotto.

Usatissimo in ambiente Linux, The Gimp è realizzato anche in edizioni per Windows e macOS, ed è noto soprattutto come alternativa gratuita al famoso Adobe Photoshop

Rispetto alla versione 2.8, il cambiamento maggiore riguarda l'adozione del motore di elaborazione immagini Gegl, tramite il quale sono ora disponibili nuovi strumenti e miglioramenti vari, come il supporto al multi-thread e all'accelerazione hardware per il pixel processing.

The Gimp 2.10 dispone di quattro temi per personalizzare l'aspetto dell'interfaccia - Light, Gray, Dark e System - e supporta nuovi formati d'immagine, quali OpenExr, Rgbe, WebP e Hgt.

La gestione dei colori è stata rivista e in questa versione debuttano alcuni strumenti dedicati alla fotografia digitale, come i controlli per l'esposizione, l'ombreggiatura e la modalità panorama.

The Gimp può essere scaricato dal sito ufficiale, dove si può consultare anche la lista completa delle novità e dei cambiamenti.

Per chi usa una distribuzione Linux basata su Ubuntu è disponibile un Ppa non ufficiale per l'installazione; se è già installata la versione 2.8, è possibile aggiornarla.

I comandi da dare (da terminale) sono i seguenti:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp

sudo apt update

sudo apt install gimp