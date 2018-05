Buonanotte al secchio. Nel senso di bucket Amazon scrivibili da chiunque

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-05-2018] Commenti

Avete presente quando si dice che la parola "cloud" andrebbe sostituita mentalmente con "il computer di qualcun altro"? Da oggi bisognerebbe forse usare un'altra frase: "il computer di qualcun altro, aperto a tutti e pure scrivibile da chiunque, sul quale qualcuno lascia messaggi per avvisarti del disastro imminente".

È quello che stanno scoprendo amaramente le tante aziende e organizzazioni governative che usano i servizi cloud di Amazon, i cosiddetti Amazon Web Services, per mettervi i propri dati. È un sistema potente e flessibile, ma bisogna saperlo usare.

A quanto pare molti responsabili informatici non hanno studiato come si usa, perché hanno impostato questi servizi, denominati in gergo bucket (secchio), in modo che possano essere letti da chiunque. E in alcuni casi anche scritti dal primo che passa.

Non è colpa di Amazon, ma dei suoi clienti incompetenti. Clienti con nomi come Uber, Dow Jones, FedEx e persino il Pentagono, che hanno lasciato bene in vista i propri dati in questo modo, come raccontano WeLiveSecurity e la BBC. Secondo i dati della società di sicurezza francese HTTPCS, 1 bucket su 50 non è protetto contro la scrittura. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quali di questi dati ti spiacerebbe perdere di pių? Dati finanziari e di pagamento Documenti relativi al lavoro Email personali Email di lavoro Messaggi personali (SMS, Whatsapp ecc.) Foto dei miei bambini Foto dei viaggi Foto private o particolari o sensibili di me stesso Foto private o particolari o sensibili del mio partner Altre foto (non sensibili) Note e documenti personali Password Rubrica degli indirizzi o dei contatti telefonici Scansioni di passaporti, patenti, assicurazioni e altri documenti personali

Mostra i risultati (966 voti)

Leggi i commenti (30)



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Mi è stato segnalato, per esempio, un noto canale satellitare europeo che ha la guida TV su Amazon Web Services scrivibile da chiunque. Far comparire qualcos'altro al posto delle immagini di Peppa Pig sarebbe un gioco da ragazzi.

Gli hacker buoni hanno fatto il possibile, lasciando messaggi di avvertimento nei bucket vulnerabili, ma in molti casi sono rimasti inascoltati. Alcuni esperti di sicurezza hanno contattato le organizzazioni maldestre per avvisarle, ma non sempre sono stati capiti e in alcuni casi rischiano anche ritorsioni legali (che è come rischiare una denuncia perché hai guardato in casa di qualcuno attraverso la finestra, hai visto che c'era un incendio e hai avvisato il proprietario).

Altri hanno preferito creare siti Web come Buckhacker (attualmente offline), che è una sorta di Google per i bucket aperti, in modo da portare il problema all'attenzione dei media.

Il guaio di queste vulnerabilità è che i dati messi a disposizione di chiunque sono spesso i nostri e sono un bersaglio ghiotto e facile per qualunque criminale. Immaginate qualcuno che cancella tutti i dati di un'azienda o di un'agenzia governativa, oppure li blocca con una password che verrà fornita solo in cambio di un riscatto.

Se la vostra organizzazione usa gli Amazon Web Services, date un'occhiata alle impostazioni. Amazon ha allestito uno strumento apposito che facilita questo controllo.