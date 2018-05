nVidia, i nuovi driver obbligano il Pc a continui riavii

Utilizzi le licenze Creative Commons per i tuoi lavori? Sì: le Creative Commons mi aiutano a diffondere il mio lavoro gratuitamente e ottenendone il credito. No: non ho motivo di utilizzarle perché esiste già una legge sul copyright. Sì: le Creative Commons mi consentono di diffondere il mio lavoro e di ottenere dei guadagni. No: necessito di ricavare dei soldi dal mio lavoro, e le Creative Commons non mi aiutano in tal senso.

Mostra i risultati (316 voti)