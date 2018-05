Twitter, le password erano salvate in chiaro: bisogna cambiarle subito

Il problema riguarda tutti i 336 milioni di utenti.

Se avete un account su Twitter, correte a cambiare la password. Soprattutto se, come fanno in molti, usate la stessa anche su altri siti.

Con un post sul blog ufficiale, Twitter sta invitando tutti i propri utenti - che sono 336 milioni - a sostituire la propria password perché, a causa di un bug, fino a ieri questa veniva salvata in chiaro in un file di log.

Il post spiega che il bug, ora corretto, riguardava il sistema con cui veniva generato l'hash. Com'è corretto che sia, nel database di Twitter la password non viene salvata in chiaro; invece viene conservata una stringa composta da numeri e lettere (l'hash, per l'appunto) generata tramite un algoritmo non reversibile a partire dalla sequenza di caratteri indicata dall'utente.

Il guaio è che, durante questo processo, per qualche motivo la password originale veniva scritta in chiaro in un file di log in formato testo.

Sebbene quindi soltanto chi aveva accesso diretto ai sistemi di Twitter - e fosse a conoscenza di questo curioso e pericoloso comportamento - potesse conoscere le password di chiunque, la piattaforma di microblogging invita tutti, per precauzione, a sostituire la propria.

Per rassicurare ulteriormente gli utenti, inoltre, Twitter afferma che l'indagine interna ha mostrato come non sia stato fatto alcun uso improprio dei dati erroneamente salvati nei file di log, né che essi siano stati trafugati.

Oltre a cambiare la password - scegliendone possibilmente una robusta - una buona idea è attivare l'identificazione in due passaggi. Così facendo, ogni volta che si effettua il login, Twitter - prima di concedere l'accesso - invia un Sms con un codice a un numero di cellulare indicato dall'utente. Bisogna quindi inserire anche il codice prima di iniziare a utilizzare i servizi.