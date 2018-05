Windows 10, tutti i problemi dell'April 2018 Update (e come risolverli)

L'ultimo aggiornamento è funestato da tutta una serie di bug.

L'aggiornamento di aprile di Windows 10 è nato sfortunato: non soltanto il suo debutto è stato rimandato a causa di un paio di fastidiosi bug ma, a meno di una settimana dal rilascio, la lista dei problemi rilevati dagli utenti che l'hanno installato continua ad allungarsi.

Tra i primi e più diffusi c'è ancora il blocco dell'intero sistema quando si usa Google Chrome, seguito da un blocco analogo quando si attiva Cortana con un comando vocale.

Microsoft non ha ancora chiarito quali possano essere le cause, anche se sembra che si tratti di qualcosa che ha a che fare con i driver video, ma ha annunciato un rimedio entro pochi giorni.

Nell'attesa, gli utenti possono tentare di sbloccare Windows premendo la sequenza di tasti Windows+Ctrl+Shift+B, che serve per obbligare il sistema operativo a ricaricare i driver della scheda grafica. Nel caso il problema si verifichi su un tablet, bisogna premere contemporaneamente, per tre volte e in rapida sequenza (il tutto deve avvenire in due secondi) i due tasti del volume. L'articolo continua qui sotto.

In entrambi i casi, il risultato atteso è l'emissione di un breve segnale sonoro, dopo il quale lo schermo diventerà nero per qualche istante, per poi ritornare alla normalità. In teoria, a quel punto, il sistema dovrebbe essere nuovamente utilizzabile, per lo meno sino alsuccessivo.

Sebbene quello dei blocchi apparentemente casuali del sistema sia il guaio più diffuso tra quelli generati dall'installazione dell'April Update, come dicevamo all'inizio la lista completa non è proprio breve.

In questi giorni, infatti, i vari utenti hanno segnalato che, dopo l'aggiornamento, la velocità del mouse è diversa da prima, o che in certi casi il microfono smette di funzionare poiché le autorizzazione delle varie app che lo possono utilizzare vengono cancellate.



Menu illeggibile con il tema scuro (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Altri segnalano scomodità un po' più serie, come la sparizione del menu contestuale della barra dei task (quello che appare quando si preme il tasto destro del mouse mentre il cursore è sulla barra): per questo bug non c'è al momento soluzione.

Per altri ancora Edge si rifiuta completamente di partire, oppure si viene rimandati al programma Windows Insider per gestire certe opzioni anche se non si è iscritti, oppure ancora il passaggio tra le varie finestre aperte premendo Alt+Tab diventa di una lentezza esasperante.



Menu illeggibile con il tema chiaro (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Per quest'ultimo inconveniente qualcosa si può fare: alcuni utenti riportano che è possibile ripristinare una velocità accettabile disattivando tutte le opzioni della funzione Focus Assist (Assistente Notifiche), dal menu Impostazioni -> Sistema.

Infine, ci sono le inconsistenza dell'interfaccia, come il fatto che in certi casi, quando si cambia il tema del sistema adottando quello scuro mentre è aperto il Windows Defender Security Center, il colore delle scritte del menu a lato fa sì che le scritte stesse diventino illeggibili, anche se si ripristina il tema di partenza.

Altre mancanze minori, puramente estetiche, riguardano la mancanza degli effetti di ombreggiatura su alcune finestre, o la scomparsa dei bordi. Infine, le icone del Windows Defender Security Center sembrano avere problemi di convivenza, dato che quando si seleziona una tutte le altre si spostano.

Nonostante quindi in molti casi l'aggiornamento vada a buon fine, ce ne sono almeno altrettanti in cui per lo meno qualche piccolo problema si presenta. È per questo motivo che in generale consigliamo di non correre a installare subito l'update, ma aspettare fino a che Microsoft non l'avrà perfezionato.