Otto nuove falle come Spectre nei processori Intel. E la patch ancora non c'è

Ora che la situazione si pareva calmata, otto nuove vulnerabilità analoghe a Spectre - la falla che insieme a Meltdown ha interessato le Cpu qualche mese fa - sono state scoperte nei processori Intel.

Nate dagli stessi difetti di progettazione che hanno generato la Spectre originale, sono state scoperte solamente adesso e battezzate Spectre-NG o Spectre-Next Generation.

I dettagli al momento non sono molti. Si sa che una delle falle consente a chi abbia accesso a una macchina virtuale di attaccare con facilità il sistema ospitante o altre macchine virtuali in funzione sul medesimo sistema: dato che la configurazione con più macchine virtuali è molto diffusa presso i fornitori di servizi (compresi quelli legati al cloud computing), server e sistemi sono ora potenzialmente in pericolo, a partire da quelli di nomi noti come Amazon e CloudFlare.

L'esistenza delle falle Spectre-NG è stata inizialmente rivelata dal sito tedesco Heise, che però non ha indicato quale gruppo di ricercatori le abbia scoperte tranne che in un caso: una di esse è infatti stata individuata dal Project Zero di Google.

Proprio il Project Zero aveva avvisato Intel del problema quasi tre mesi fa, durante i quali però il colosso dei chip non ha intrapreso alcuna azione pubblica: è probabile quindi che presto anche i dettagli saranno resti noti.

Ora che la faccenda è diventata di dominio pubblico, Intel s'è sbilanciata - seppure non molto - con un comunicato nel quale invita gli utenti a tenere i propri sistemi sempre aggiornati: ciò potrebbe significare che una nuova tornata di patch arrivi nelle prossime settimane, quantomeno per le Cpu che ne hanno diritto.

Heise in effetti ritiene probabile che una prima ondata di patch venga distribuita già entro la fine di questo mese, mentre una seconda sarebbe attesa per agosto.

Quanto alle eventuali conseguenze delle correzioni sull'hardware (per esempio un nuovo calo di prestazioni), al momento nulla si sa.