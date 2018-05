Allerta in Minecraft per skin infettate, ma niente panico

Sei favorevole all'utilizzo dei tablet al posto dei libri di scuola? Sì. L'iPad con i libri multimediali è una figata. No. È una spesa in più a carico delle famiglie. Sì. Salviamo gli alberi e inquiniamo con l'e-garbage. No. I tablet hanno un'obsolescenza tecnologica che galoppa: dopo cinque anni, usati tutti i giorni, sarebbero completamente da buttare. Sì. Cambia la forma ma non la sostanza e la qualità dell'insegnamento. No. Gli studenti non imparerebbero più a prendere appunti su carta, a scrivere e a fare i conti a mente. Sì, ma dalle scuole medie in avanti: alle elementari un bambino dovrebbe imparare a leggere su libri veri. Dovrebbe imparare a consultare l'indice in fondo al libro e a cercare dei documenti in una biblioteca vera e organizzarli, non a fare copia e incolla da internet. No. Gli stessi docenti, in molti casi, non avrebbero la più pallida idea di come utilizzarli. Per non parlare del Ministero che dovrebbe decidere quali programmi si devono o non si devono usare.

