L'assistente di Google ora fa telefonate e prende appuntamenti

L'intelligenza artificiale è la moda del momento - tanto che Google ha ribattezzato la propria divisione ricerche Google AI - e una interessante dimostrazione del punto a cui siamo arrivato è stata data in occasione della Google I/O Conference.

Chi utilizza una versione recente di Android avrà familiarità con l'Assistente di Google, che è in grado di rispondere a diversi comandi impartiti a voce e si attiva al suono di Ok, Google.

Alla I/O Conference Sundar Pichai, Ceo di Google, ha mostrato la prossima evoluzione dell'assistente: Google Duplex, un sistema artificiale tanto convincente da poter conversare per telefono con degli esseri umani. L'articolo continua qui sotto.

Durante la dimostrazione, Pichai ha fatto ascoltare agli spettatori due conversazioni telefoniche realmente avvenute: in una di esse l' assistente si occupa di telefonare a un parrucchiere per prenotare un appuntamento a nome della sua padrona.

L'intera conversazione si svolge in maniera naturale, e anche il modo di esprimersi del software è molto più "umano" di quanto si sente finora: è infatti in grado di usare anche espressioni come «mmmm-mmmh» per simulare una maggiore familiarità.

Sebbene Pichai abbia mostrato ai presenti due casi di successo, per sua stessa ammissione «Dobbiamo ancora lavorare su questa tecnologia». Altre telefonate, di cui però non è stata data dimostrazione, non sono infatti andate proprio come ci si aspettava.

L'idea è che alla fine dello sviluppo l'utente possa chiedere all'assistente di eseguire diverse compiti in suo nome, come per l'appunto telefonare a certi servizi per chiedere un appuntamento o anche informarsi sugli orari di apertura.

Quando tutto ciò avverrà, però, non è dato sapere: Google non ha indicato alcuna data di lancio.

Di seguito, il video della presentazione.