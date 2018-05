Google Drive cambia faccia per allinearsi a Gmail

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2018] Commenti

Ora che la nuova versione di Gmail è disponibile per tutti (ma ciascuno può scegliere se attivarla o meno), Google ha deciso di apportare qualche ritocco anche ad altri servizi.

Google Drive è il primo a godere del rinnovo, che ne allinea l'aspetto proprio a quello di Gmail.

La mossa ha senso: per non spaesare gli utenti è bene che tutti i prodotti della piattaforma abbiano un aspetto tra loro coerente.

Google stessa tiene a precisare che, nel caso di Drive, le modifiche sono puramente estetiche: funzionalità non sono state tolte né aggiunte. Al limite, qualche pulsante è stato spostato.

«Abbiamo costruito questa nuova interfaccia per dar vita a un'esperienza reattiva ed efficiente per gli utenti di Drive» annuncia il post sul blog ufficiale.

Se per il momento ancora non vedete i cambiamenti, non preoccupatevi: può occorrere un po' di tempo prima che essi vengano resi disponibili per tutti.

Nell'attesa, qui sotto ci sono alcune immagini del restyling.

.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)