Pagare per Facebook? Il sondaggio di Mozilla svela le intenzioni degli utenti

Da quanto Mark Zuckerberg in persona ne ha fatto menzione, la possibilità che Facebook diventi a pagamento (in tutto o in parte) è diventata oggetto di interesse e discussione per i 2 miliardi di utenti che affollano il social network.

La domanda di fondo è: qualcuno sarebbe davvero disposto a pagare per continuare a utilizzare Facebook, posto che ciò metta un fermo alla raccolta dei loro dati personali?

Anche Mozilla s'è posta questa domanda, ma non s'è limitata a interrogarsi: ha creato un sondaggio in proposito, al quale hanno risposto oltre 47.000 persone. Poi ha pubblicato i risultati.

È così saltato fuori che, dallo scandalo Cambridge Analytica in giù, la preoccupazione degli utenti circa il destino dei loro dati ha iniziato a interessare una solida maggioranza di persone: ben il 76% di quanti hanno risposto al sondaggio. L'articolo continua qui sotto.

Tuttavia, alla preoccupazione non ha fatto seguito l'azione: soltanto il 24% del campione ha apportato cambiamenti alle autorizzazioni concesse a Facebook in materia di trattamento dei dati.

Quanti, però, pagherebbero per un Facebook discreto? Pochi: solo l'11,43% sarebbe disposto a sborsare una cifra (fino a un massimo di 10 dollari al mese). Un ulteriore 1% pagherebbe anche di più, ma il 62,84% la risposta alla domanda è un secco «No».

Il restante 34,68%, infine, è indeciso: non essendo ancora obbligato a scegliere, non sa se sarebbe disposto ad aprire il portafogli per continuare ad apparire sul social network.

Infine, c'è un ultimo risultato interessante: il 65% di quanti hanno risposto sostiene di ritenere sé stesso il maggiore responsabile della sicurezza dei propri dati. Non Facebook stesso o le aziende, non il governo: dopotutto è solo logico che ciascuno sia responsabile di ciò che mette a disposizione di tutti.

