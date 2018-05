Ci risiamo: circola un nuovo messaggio che blocca WhatsApp

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Circola un allarme per un messaggio che, se visualizzato da WhatsApp sia su Android, sia su iOS, porta alla paralisi l'applicazione e obbliga a riavviarla. L'articolo continua qui sotto.

Alcuni giornali dicono addirittura che il messaggio distrugge fisicamente i telefoni , ma non è vero: cosa non si fa per qualche clic pubblicitario.

Il messaggio riesce a mandare in crash WhatsApp perché contiene, oltre al testo normale, anche migliaia di caratteri di controllo che dicono "scrivi da sinistra a destra" e subito dopo "scrivi da destra a sinistra", come richiesto per alcune lingue.

In attesa che venga rilasciato un aggiornamento di WhatsApp che corregga questa vulnerabilità, non fatevi prendere dal panico: se ricevete il messaggio (che può avere un testo qualsiasi, non solo quello indicato dagli articoli che lanciano l'allarme in modo esagerato), riavviate il telefono o l'app e cancellate il messaggio. Quando arriverà l'aggiornamento correttivo dell'app, installatelo subito.

Cosa più importante, non mandate questo messaggio ai vostri amici pensando che sia divertente. Non lo è, non vi fa diventare hacker e c'è il rischio che qualcuno vi denunci per danneggiamento e chieda risarcimenti per l'intervento di assistenza tecnica di ripristino dell'app, come è accaduto per il carattere telugu che bloccava i dispositivi iOS a febbraio scorso.