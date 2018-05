Google obbligherà i produttori di smartphone Android a fornire gli aggiornamenti di sicurezza

Dovranno garantire la distribuzione delle patch mensili.

14-05-2018

Il successo di Android si può valutare facilmente quanto vasto e complesso sia diventato l'ecosistema basato sul sistema operativo del robottino verde. L'articolo continua qui sotto.

Tuttavia, tale espansione ha anche un lato negativo: l'elevata frammentazione che porta con sé. Nel mondo esistono infatti milioni di dispositivi Android con moltissime versioni diverse, da quelle ufficiali a quelle rimaneggiate dai vari Oem , per non parlare delle edizioni

Un tale panorama è un incubo per la sicurezza, come ormai ben sanno gli utenti: nonostante negli anni siano stati fatti passi in avanti, è difficile essere certi che il sistema dello smartphone per il quale si sono spesi bei soldoni venga sempre tenuto aggiornato dal suo produttore.

Così, Google ha deciso che i tempi sono maturi per cambiare le cose. Alla I/O Conference ha annunciato un imminente cambiamento nelle politiche relative alla sicurezza: presto gli Oem che vorranno montare Android sui loro dispositivi dovranno firmare un accordo con il quale si impegneranno a fornire anche le patch che mensilmente il gigante di Mountan View rilascia.

Non è chiaro, per ora, quando questa politica entrerà effettivamente in vigore, né quali conseguenze siano previste per quei produttori che non la rispetteranno. È comunque un segno del fatto che Google s'è accorta del problema, e intende provare a porvi rimedio.