I fatti di base

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto.

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto

L'incidente è avvenuto a queste coordinate sull'autostrada A2/E35 vicino al Monte Ceneri, sulla carreggiata diretta verso nord, intorno alle 15.30 locali del 10 maggio. Non risultano coinvolte altre auto.

Questa è una schermata annotata di Google Maps che mostra la zona: il nord è in alto e la carreggiata diretta verso nord è la parte inferiore dell'autostrada; il traffico diretto a nord scorre da sinistra verso destra. La strada a due corsie con due sensi di marcia nella porzione inferiore della schermata è la strada cantonale (che non è coinvolta).

Tunnel exit indica l'uscita del tunnel dal quale proveniva l'auto; Accident occurred on this lane indica la corsia nella quale è avvenuto l'incidente. Scusatemi se le scritte sono in inglese, ma non ho avuto tempo di preparare una versione italiana.

L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da una galleria (quella indicata in basso a sinistra nella schermata qui sopra), su un tratto di autostrada sul quale sono in corso dei lavori e quindi il traffico diretto verso nord viene diviso in due corsie da uno spartitraffico: la corsia di sinistra è sulla carreggiata diretta a sud, mentre quella di destra rimane sulla carreggiata diretta a nord.

Oggi pomeriggio mi sono recato sul posto e ho percorso in auto esattamente la stessa strada e la stessa corsia del conducente della Tesla, andando costantemente a 78 km/h (21.6 m/s) grazie al cruise control. Il limite locale è di 80 km/h.

La telecamera era fissata al mio parabrezza e non l'ho azionata mentre guidavo (l'ho fatta partire prima). La segnaletica e la posizione delle barriere possono essere state alterate rispetto al giorno dell'incidente.

Non ho notato grandi segni d'impatto sui guard-rail e ho visto pochissimi segni di frenata.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

La cronologia con i calcoli di distanza