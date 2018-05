L'iPhone X da 4.000 euro in onore di Steve Jobs, Elon Musk e Nikola Tesla

Ha anche un pannello solare e una batteria aggiuntiva.

Se i circa 1.000 euro necessari per acquistare un iPhone X vi sembrano pochi, dalla Russia arriva l'alternativa che vi farà davvero sentire parte di un'elite: l'iPhone X Tesla.

L'idea è della russa Caviar, un'azienda specializzata nel modificare i dispositivi elettronici arricchendoli di gioielli, parti dorate, e in generale diverse migliorie estetiche.

Mettendo le mani sull'iPhone X, Caviar ha creato l'iPhone X Tesla, pensato per onorare allo stesso tempo Nikola Tesla, Steve Jobs ed Elon Musk.

Internamente è un normale iPhone X, ma all'esterno c'è un corpo dorato tutto nuovo, certificato Ip 67, che include anche un pannello solare e una batteria aggiuntiva, caratteristiche che portano l'originale spessore di 7,7 millimetri a ben 16,2 millimetri.

L'iPhone X Tesla, prodotto in un massimo di 999 esemplari, è disponibile in due versioni: quella più economica ha 64 Gbyte di memoria interna e costa appena 284.000 rubli (quasi 3.900 euro). Quella più costosa offre 256 Gbyte di memoria, e costa 299.000 rubli (quasi 4.100 euro).

Nonostante i prezzi, l'azienda russa si premura di far sapere che ha già ricevuto oltre 100 preordini, tra i quali c'è un modello particolare destinato proprio a uno degli ispiratori (l'unico ancora in vita): Elon Musk.

Pare - ma la notizia non è confermata - che questo esemplare sia decorato con l'incisione della frase Made on Earth by Humans, ossia Prodotto sulla Terra da esseri umani, in riferimento alla Tesla lanciata nello spazio qualche mese fa.

Chi fosse affascinato dai prodotti di Caviar ma volesse spendere un po' meno può sempre ripiegare su una variante del Nokia 3310 da 162.000 rubli (circa 2.200 euro) creato per l'incontro tra i presidenti Putin e Trump, oppure consultare il catalogo di Caviar.

Qui sotto, il video di presentazione e qualche immagine.



