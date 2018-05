Chrome, addio al lucchetto che indica i siti sicuri

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-05-2018] Commenti (2)

Da tempo Chrome, il browser di Google, ha adottato un sistema semplice per indicare ai propri utenti quando un sito è "sicuro", ossia quando le informazioni scambiate con esso sono crittografate perché in luogo del protocollo Http si usa Https: un lucchetto chiuso e verde nella barra degli indirizzi. L'articolo continua qui sotto.

Lo stesso sistema (pur se ogni tanto abusato ) viene ormai adoperato da pressoché tutti i maggiori browser, e per gli utenti quella del lucchetto è diventata una presenza abituale, alla quale però dovranno presto disabituarsi.

Ora infatti che tutti o quasi i siti sono passati a Https, Google ha deciso che è giunto il momento di ripulire un po' l'interfaccia: dato che ormai la maggioranza dei siti è "sicura", a partire da settembre il lucchetto non verrà più visualizzato su quei siti che adottano Https; invece, la dicitura Non sicuro apparirà per quei siti ancora fermi al solo Http.

Quindi, chi dopo l'estate navigherà nel web con Chrome (dalla versione 69 in avanti) potrà incorrere in due situazioni. O si troverà su un sito sicuro, e allora la barra non mostrerà altro oltre all'indirizzo; oppure si troverà su un sito non sicuro, e allora sarà visualizzata, accanto all'indirizzo, la scritta Non sicuro in grigio.

Se poi il sito non sicuro in questione richiedesse l'inserimento di dati da parte degli utenti, allora l'etichetta grigia diventerà rossa, a segnalare il fatto che la trasmissione di quei dati avverrà in chiaro.