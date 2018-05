YouTube Premium: tutti i contenuti video e audio a pagamento, senza pubblicità

E si può anche riprodurre musica in background dallo smartphone.

«YouTube è stato fatto per guardare video, il che significa che i fan dovevano fare avanti e indietro tra diverse app musicali e YouTube. Quei giorni presto saranno solo un ricordo»: così Google ha annunciato sul blog ufficiale che dal 22 maggio interesseranno YouTube.

Il primo cambiamento riguarda YouTube Music, che ora si divide in due: una versione gratuita e finanziata tramite la pubblicità, che continuerà a chiamarsi YouTube Music; e una versione a pagamento, che costerà 9,99 dollari al mese e si chiamerà YouTube Music Premium.

YouTube Music - la cui introduzione si accompagnerà a nuove versioni delle app per smartphone e desktop - funzionerà sostanzialmente in maniera analoga a Spotify o Apple Music, e in più fornirà dei suggerimenti per l'ascolto in base alle abitudini o alla posizione dell'utente.

YouTube Music Premium, oltre a fare a meno della pubblicità, permetterà anche di ascoltare e scaricare i brani musicali in background: usato da smartphone, funzionerà quindi come una normale app musicale, che non dovrà costantemente restare in primo piano.

In tutto questo, Google Play Music fa un po' la figura di Cenerentola: i suoi utenti riceveranno un abbonamento a YouTube Music Premium, anche se per il momento nulla cambierà nel servizio originale. Alla fine, però, è molto probabile che Google Play Music sparisca.



Le novità di YouTube riguardano anche la parte video della piattaforma, e in particolare contemplano l'evoluzione di YouTube Red in YouTube Premium.

Questo servizio includerà tutto ciò che è compreso in YouTube Music Premium e tutto ciò che oggi da parte di YouTube Red, ossia assenza di spot durante la visualizzazione dei video, riproduzione in background, possibilità di scaricare i video per la visione offline e accesso ai contenuti YouTube Originals.



Tutto ciò costerà 11,99 dollari al mese, e comporterà la fine del marchio YouTube Red, anche se ciò non avverrà immediatamente.

Anche se la data di lancio ufficiale è stata fissata al 22 maggio, ciò non significa che tutti questi nuovi servizi saranno immediatamente disponibili. In Italia ciò è particolarmente vero, perché il nostro Paese non è tra quelli della prima ondata. Per sapere quando YouTube Music e gli altri saranno accessibili, ci si può iscrivere alle notifiche presso la pagina ufficiale.