Tennibot, il robot raccattapalle basato su Ubuntu

Anche se la sua quota di mercato in ambito desktop è minuscola, Linux ha successo in altri campi: sui server, per esempio, ma anche su tutti quegli smartphone con Android il cui cuore è proprio il kernel di Linux.

Il segreto di tanta versatilità è la scalabilità della creatura di Linus Torvalds, che si presta a essere adoperata in tanti contesti diversi, dai computer ai telefoni, passando per i robot.

Linux - per la precisione nella sua incarnazione realizzata dalla distribuzione Ubuntu - è la mente e il cuore di Tennibot, un robot creato allo scopo di recuperare le palline da tennis sui campi da gioco.

«Tennibot» - spiega Sarah Dickinson, di Canonical, sul blog ufficiale - «è il primo raccattapalle robotico autonomo. Dopo aver scoperto che i giocatori e gli allenatori passano più tempo a raccogliere le palline sul campo che a colpirle, è nato Tennibot, allo scopo di relegare nel passato questo compito noioso».

Secondo i suoi ideatori, Tennibot è un prezioso alleato di quanti si allenano sui campi da tennis perché, evitando loro di dover recuperare da sé le palle da tennis, fa loro risparmiare denaro: possono infatti concentrarsi sull'allenamento. Il sito ufficiale del robot sostiene che si possono risparmiare ben 20.800 dollari l'anno.

La scelta di Linux - e di Ubuntu - come sistema operativo deputato a gestire le funzioni avanzate del robot e gli algoritmi che gli consentono di muoversi sul campo, individuando con sicurezza le palline, è dovuta proprio alla versatilità e alla stabilità del sistema del pinguino, come spiega ancora Sarah Dickinson.

«Il team di Tennibot ha scelto il sistema dopo circa sei mesi dall'inizio dello sviluppo delle funzionalità di base. Si sono accorti di non poter continuare a fare affidamento su Arduino, e di aver bisogno di passare a un Single Board Computer (Sbc)».

Inizialmente i progettisti si sono rivolti a Raspberry Pi e al suo sistema Raspbian ma poi, necessitando di un Sbc di maggiore potenza, sono passati a Ubuntu, che s'è dimostrato la piattaforma perfetta, ponendo fine alla ricerca di un sistema adatto al compito e adattabile.

Tennibot è anche il protagonista di una raccolta fondi su Kickstarter, che al momento è l'unico modo per acquistarlo.

Al momento in cui scriviamo è ancora possibile comprare un Tennibot per circa 700 dollari su Kickstarter. Poi, quando il robot sarà messo in vendita, il prezzo sarà di 1.000 dollari.

