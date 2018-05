Il bug in WhatsApp che permette agli utenti bloccati di importunarci

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-05-2018] Commenti

C'è un bug in WhatsApp che, anche se non riguarda un problema di sicurezza, rischia di essere davvero irritante per gli utenti: permette di aggirare il blocco imposto a certi utenti.

Come molti altri servizi, WhatsApp permette di bloccare certi utenti per non ricevere più alcun messaggio da loro: una volta bloccati, essi non potranno più contattarci né vedere le nostre attività. L'articolo continua qui sotto.

Sfruttando il bug appena scoperto, però, tutto ciò viene vanificato, sia che si usi la versione per iOS sia che si usi la versione per Android , o anche WhatsApp Web su Pc.

I dettagli al momento sono scarsi, poiché WhatsApp Inc preferisce non divulgare troppe informazioni; pare tuttavia che la causa sia da ricercare nel funzionamento dei server di WhatsApp e non nei singoli client, e che non tutti gli utenti bloccati possano approfittare del bug per sfuggire alle maglie del blocco.

In attesa di saperne di più, chi dovesse iniziare a ricevere messaggi da persone che erano state bloccate, suggerisce di provare a sbloccare e bloccare nuovamente quell'utente.

Una soluzione alternativa, più radicale, prevede di rimuovere il contatto bloccato dalla Rubrica e configurare le impostazioni sulla privacy (Impostazioni -> Account -> Privacy) in maniera tale che in ogni voce sia selezionata la visibilità soltanto a I miei contatti. Quindi è anche bene silenziare la chat con il contatto bloccato.