Microsoft: con l'April 2018 Update, Edge straccia Firefox e Chrome

A Microsoft piace molto mettere a confronto le prestazioni del proprio browser, Edge, con quelle di Mozilla Firefox e Google Chrome. Soprattutto quando è Edge a vincere.

Già all'inizio dell'anno aveva pubblicato un test da cui Edge emergeva vincitore. Allora il sistema su cui giravano i browser era Windows 10 Fall Creators Update, ossia quella che al tempo era l'ultima edizione di Windows.

Ora però l'April 2018 Update è tra noi ormai da qualche settimana e, nonostante qualche inghippo causato proprio da esso, si sta facendo largo sui Pc di tutto il mondo.

Sarebbe quindi il momento ideale per ripetere le prove adoperando la più recente versione di Windows 10. E ciò è proprio quanto Microsoft ha fatto.

Il test, il cui video riportiamo in fondo all'articolo, mostra la riproduzione in loop di un video in streaming con tre Surface Book identici e altrettanti browser differenti. Nel primo caso il browser prescelto è Firefox, nel secondo Edge, nel terzo Chrome.

I risultati sono chiari: Edge dura il 98% in più di Firefox (14 ore, 20 minuti e 7 secondi contro 7 ore, 15 minuti e 16 secondi) e il 14% in più di Chrome (12 ore, 32 minuti e 58 secondi). In altre parole - dice Microsoft - se usate il portatile per guardare film in streaming, Edge è il browser che incide meno sull'autonomia.

Certamente sarebbe stato interessante anche sapere come si comportano i tre browser in scenari più frequenti, come la navigazione nel web: nonostante le maratone su Netflix, non capita spesso che qualcuno resti incollato davanti al laptop per oltre 14 ore.