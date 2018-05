Apple vara il portale della privacy per scaricare tutti i dati personali

Quale di queste professioni obsolete secondo te ha ancora un futuro? Agente di viaggio. C' ancora qualcuno che prenota le vacanze in agenzia? (Parrebbe di s) Cassiera di supermercato. Sostituita dalle casse automatiche e dalla spesa online. (Ma i clienti rimangono affezionati al vecchio sistema) Centralinista. Sostituito dai centralini digitali. (Eppure resiste in molte aziende) Data entry. Mai sentito parlare di scanner e OCR? (Invece c' chi inserisce ancora tutto a mano) Dattilografo. I dirigenti moderni gestiscono il proprio blog, non dettano pi gli appunti a una segretaria; al massimo usano il riconoscimento vocale. (Ma esistono davvero dirigenti... moderni?) Impiegato di banca allo sportello. Con i conti online una figura sempre meno utile. (Per in banca tutti lo cercano) Giornalista. Con Google News, Facebook, Twitter e i blog, c' ancora bisogno di loro? (Almeno dei migliori, evidentemente s) Postino. Con la posta elettronica, la posta tradizionale va diminuendo sempre pi. (Ma ci vuole sempre qualcuno che la consegni)

Mostra i risultati (2029 voti)