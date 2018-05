HTC U12+, lo smartphone trasparente e da strizzare

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-05-2018] Commenti

Si chiama U12+ lo smartphone che HTC ha realizzato come top di gamma per questo 2018, anche se non esiste alcun U12 di cui questo modello possa essere una versione "potenziata".

Il "più" nel nome vuole probabilmente indicare soltanto che si tratta di uno smartphone di fascia alta, in grado di competere con l'iPhone 8 Plus e il Google Pixel XL, tutti "colleghi" che hanno una sigla a specificarne il nome. L'articolo continua qui sotto.

Con prezzi che partono da 799 euro, l' HTC U12+ offre tutto ciò che ci si aspetta da questo tipo di prodotti: una doppia fotocamera frontale da 8 megapixel e una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, un display quasi edge-to-edge (ossia senza bordi), impermeabilità, supporto alla ricarica rapida, e nessuna concessione al vecchio jack da 3,5 millimetri.

Lo schermo è un Super Lcd 6 da 6 pollici con risoluzione di 1.440x2.800 pixel in formato 18:9, che supporta Hdr ed è protetto da un vetro Gorilla Glass.

All'interno c'è il SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 845 che lavora a 2,6 GHz ed è accompagnato da 6 Gbyte di RAM, mentre la memoria interna è da 4 Gbyte (espandibile via microSD fino a 2 Tbyte).

Per quanto riguarda la connettività sono supportati VoLte, Lte Cat. 18 a 1,2 Gbit/s, Wi-Fi 820.11ac (a 2,4 e 5 GHz) MU-Mimo, Bluetooth 5.0, Nfc e Gps. La ricarica e il collegamento degli auricolari avvengono tramite una porta Usb 3.1 Tipo-C. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo, aggiornabile ad Android P (quando uscirà).

A caratterizzare in modo particolare questo prodotto ci sono due particolarità, una estetica e l'altra funzionale.



La variante Translucent Blue (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

La prima riguarda le varianti di colore: oltre al nero (Ceramic Black) e al rosso (Flame Red), c'è anche Translucent Blue, una cover dal colore bluastro e semitrasparente, che permette quindi di dare un'occhiata ai componenti interni.



L'altra caratteristica è la possibilità di stringere i bordi dello schermo con la mano per attivare le app o le impostazioni: la funzione è personalizzabile e guadagna opzioni particolari, come il doppio tocco che attiva una modalità pensata per ottimizzare l'uso dello smartphone con una mano sola.



Ancora, si può scegliere di "strizzare" lo smartphone al posto di usare il pulsante Indietro nel browser, o per aprire la barra di navigazione. Tenendo premuti i bordi dello schermo si può infine scegliere di bloccare la rotazione del display o la variazione della luminosità.



HTC U12+ può essere acquistato dal sito ufficiale, dove gli iscritti all'HTC Club possono ottenere uno sconto del 10%.