La cronologia con i calcoli di distanza

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto.

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto

Questa è una cronologia sommaria del mio video, con i calcoli di distanza:

0:08 Primo cartello stradale (sulla destra) che avvisa del cambio di corsia imminente.

0:30 Secondo cartello stradale (sulla destra) che avvisa del cambio di corsia; indicazione del limite di velocità di 80 km/h (in alto), a ripetizione del limite già indicato all'ingresso della galleria. Notate quanti conducenti non stanno rispettando il limite di velocità.

0:41 Doppio cartello stradale indicante il limite di velocità (a destra e a sinistra).

0:51 Cartello stradale indicante il limite di velocità all'uscita dalla galleria.

0:57 La strada si biforca con una chicane. Si notano i segni a V gialli messi dagli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dopo l'incidente. La distanza dall'uscita della galleria è di circa 150 metri (6 secondi a 78 km/h).

. Si notano i segni a V gialli messi dagli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dopo l'incidente. La distanza dall'uscita della galleria è di circa 150 metri (6 secondi a 78 km/h). 1:01 La strada si raddrizza.

1:04 L'asfalto nuovo, le righe bianche diagonali sulla corsia di destra e l'assenza di alcuni pannelli verdi sul guard-rail di destra indicano che è questo il punto in cui l'auto si è fermata ed è bruciata. Il luogo è a circa 160 metri dalla biforcazione della strada.

di destra indicano che è questo il punto in cui l'auto si è fermata ed è bruciata. Il luogo è a circa 160 metri dalla biforcazione della strada. 1:35 Segno di bruciatura diagonale sulla corsia, forse non correlato all'incidente visto che si trova a ben 820 metri dall'uscita della galleria (38 secondi a 78 km/h). Può darsi che l'auto sia stata spostata qui successivamente.

Secondo il rapporto iniziale della polizia pubblicato nei media locali ( Tio.ch ), la Tesla si sarebbe rovesciata e sarebbe stata diretta a. Ma le foto dell'auto in fiamme mostrano chiaramente che il suo, ossia il suo montante centrale (quello fra le portiere), era ancora verticale e indicano che l'incidente si è verificato in una corsia diretta a

Ho ricevuto in via riservata altre foto che mostrano chiaramente che l‘auto non era capovolta durante le fasi iniziali dell'incendio e che la coda dell'auto era rivolta nel senso di marcia. Sembra quindi che il rapporto iniziale di polizia sia sbagliato in merito al cappottamento e alla direzione di viaggio.

Una persona testimone oculare degli eventi ha riferito in via riservata che l'auto procedeva ben al di sopra del limite di velocità locale, ha colpito lo spartitraffico fra le due corsie e ha iniziato a carambolare, girando su se stessa e spezzandosi nella parte frontale.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

La Tesla aveva attivo l'Autopilot?