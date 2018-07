Intrappolato dalle porte automatiche della Tesla?

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2018] Commenti (6)

Una Model S sottoposta a crash test mostra le maniglie estratte. (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto

Questo incidente mortale in Svizzera ha suscitato anche un'altra preoccupazione, che riguarda specificamente le Tesla: la Model S ha portiere con maniglie retrattili e un complesso sistema di apertura elettronica motorizzata. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Come vedi il futuro dell'umanitÓ, in ambito scientifico? Il futuro Ŕ nella condivisione delle conoscenze. L'arroganza delle multinazionali nei confronti della proprietÓ intellettuale Ŕ solo il canto del cigno: infatti grazie alle tecnologie il sapere non potrÓ pi¨ essere detenuto da pochi potenti. Per tutelare ricerche che richiedono investimenti cospicui, la proprietÓ intellettuale Ŕ uno strumento equo e ragionevole. Lo strapotere attuale della grande industria va solo limitato nel tempo ed emendato dagli aspetti pi¨ truci. Lo scenario pi¨ probabile Ŕ un doppio binario tra scienza proprietaria e open source. La prima coprirÓ i settori che richiedono investimenti a lungo termine, la seconda quelli in cui la cooperazione raggiunge i risultati migliori. Il potere si concentra dove c'Ŕ il denaro. Volenti, o nolenti, i big dell'economia mondiale si accaparreranno tutte le fonti di conoscenza, e sapranno farle fruttare a dovere, per il bene dell'umanitÓ.

Mostra i risultati (1213 voti)

Leggi i commenti (5)

Questo sistema ha forse ostacolato eventuali tentativi di estrarre il conducente? È ipotizzabile lo scenario agghiacciante secondo il quale l'uomo sarebbe stato solo tramortito dallo schianto ma sarebbe rimasto intrappolato dentro l'auto, incapace di uscirne con le proprie forze e senza che i soccorritori potessero aprire le portiere prima che l' abitacolo venisse divorato dalle fiamme?

Tesla dichiara che le maniglie della Model S si estraggono automaticamente e le portiere si sbloccano se un evento innesca l'attivazione di uno degli airbag (Model S Emergency Response Guide, pagina 23: "When an airbag inflates, Model S unlocks all doors, unlocks the trunk, and extends all door handles").

Tuttavia questo non è sempre vero, perlomeno secondo questi video di crash test (per esempio a 2:30 e 2:54):





Le portiere posteriori hanno inoltre un meccanismo manuale di rilascio tramite un cavo situato sotto la parte anteriore dei sedili posteriori, come descritto nella stessa pagina del manuale. Tutti i conducenti di una Tesla dovrebbero informarsi bene su queste procedure d'emergenza. Ci sono inoltre delle guide specifiche per vigili del fuoco e soccorritori.

Tuttavia questi meccanismi d'emergenza possono funzionare soltanto se le portiere non sono troppo danneggiate o deformate da potersi aprire.

Non è chiaro, al momento, il motivo per cui il conducente coinvolto in questo incidente svizzero non è stato estratto dall'auto.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Adesso che si fa? Strategie mitiganti