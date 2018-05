La Vpn gratuita di PornHub per navigare in completo anonimato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2018] Commenti

La modalità incognito presente ormai in tutti i browser è una bella comodità, perché permette di non lasciar tracce della navigazione sul computer usato.

Sin dall'inizio, tale modalità è stata ribattezzata porn mode perché il suo uso principale è sembrato immediatamente ovvio: nascondere alla moglie, ai figli, ai genitori e a chiunque altro le proprie pornografiche abitudini di navigazione.

Quello che molti non hanno però capito è che tale modalità non garantisce l'anonimato in Internet: è vero che sul Pc non vengono conservate tracce dell'attività compiuta, ma per i server e i curiosi di Stato tutto ciò che si fa con l'incognito mode attivo è tanto chiaro quanto ciò che si fa con la modalità normale.

Per offrire un vero anonimato sono nati così alcuni servizi come le Vpn, che permettono di nascondere le tracce lasciate in Rete in modo che sia impossibile risalire al loro autore.

Ora il popolare sito a luci rosse PornHub ha deciso di entrare in partita con VpnHub, un servizio di Vpn gratuita, senza limitazioni né nella velocità né nel quantitativo di dati, che permette di aggirare le restrizioni geografiche e navigare nel web restando nell'anonimato.

L'unico lato negativo, almeno per gli utenti europei, è che l'offerta gratuita è disponibile soltanto per i residenti degli Stati Uniti e solo dai dispositivi Android e iOs.

Per chi risiede al di fuori degli Usa l'unica soluzione è sottoscrivere l'offerta VpnHub Premium che, per 12,99 dollari al mese, offre anche l'eliminazione degli spot da PornHub e supporto tecnico.

La versione premium è anche l'unica soluzione per chi voglia adoperare la Vpn di PornHub da un Pc con Windows o macOs oltre i primi sette giorni di prova gratuita.