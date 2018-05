Fiat Chrysler, maxirichiamo per cinque milioni di auto: cruise control buggato

Un bug impedisce di spegnere il dispositivo: pigiando il freno, l'auto continua ad accelerare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2018] Commenti (1)

Il cruise control è una bella comodità: si imposta la velocità desiderata e il veicolo pensa da sé a mantenerla.

Certo è importante che il guidatore possa intervenire tempestivamente in caso di emergenza e disattivarlo: generalmente ciò avviene premendo un apposito pulsante oppure agendo sul pedale del freno o su quello della frizione.

Purtroppo un bug scoperto in 4,8 milioni di veicoli Fiat Chrysler (Fca) venduti negli Stati Uniti impedisce proprio la disattivazione del cruise control tramite il normale comando, generando comprensibile panico negli utenti che vedono l'auto andare fuori controllo e ponendo seri rischi.

I veicoli, che sono stati richiamati, sono diversi modelli di pickup Ram, Suv Jeep e altri esemplari marchiati Chrysler e Dodge: un vasto assortimento accomunato dal montare il medesimo sistema software e il medesimo problema.

In questi casi, con il cruise control attivo, «se si verifica un'accelerazione mentre contemporaneamente ha luogo un corto circuito in una precisa rete elettrica, il guidatore può non riuscire a disattivare il cruise control», come spiega Fca.

Fortunatamente si può ancora intervenire agendo sul freno, operazione che riesce ad avere la meglio sul comando di accelerazione.

Sondaggio L'auto che si guida da sola... (completa la frase) ci permetterą di sfruttare il tempo perso guidando, magari in coda. ci toglierą l'ultimo brandello di privacy. ci farą viaggiare pił sicuri. ci esporrą a nuovi pericoli, dovuti ai bug o agli attacchi degli hacker. ci consentirą di ridurre l'inquinamento. ci priverą dell'autonomia. sarą accettabile solo se ci permetterą sempre di scegliere la guida manuale. sarą sicura solo se non permetterą mai la guida manuale.

Mostra i risultati (5358 voti)

Leggi i commenti (10)

Per riuscire a fermare l'auto - spiega ancora il produttore - si può anche mettere la marcia in folle (o, per la precisione, in Neutra, dato che si tratta di modelli con il cambio automatico) e quindi tenere premuto il freno fino a fermarsi. Per disattivare definitivamente il cruise control è necessario mettere la leva del cambio in posizione di Parcheggio.

Fiat Chrysler fa sapere che per ora non sono stati registrati incidenti causati da questo problema, che riguarda veicoli prodotti negli ultimi sei anni.

L'azienda ha già preparato una patch, che verrà installata non appena i proprietari delle auto interessate li porteranno nelle officine autorizzate rispondendo al richiamo.