Pixel 3 XL, sarà come l'iPhone X

ecco le prime immagini sfuggite in Rete

29-05-2018

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Sarà, se non proprio un clone, almeno un cugino perduto dell'iPhone X il Pixel 3 XL di Google, il cui debutto è atteso dopo l'estate.

Finora il gigante di Mountain View ha cercato di non lasciar trapelare alcuna informazione, ma alcune immagini sono sfuggite in Rete e così possiamo farci un'idea dell'aspetto.

Le fotografie di cui parliamo ritraggono quello che dovrebbe essere lo schermo di vetro del Pixel 3 e del Pixel 3 XL, posto a protezione del display sottostante.

La forma della versione del Pixel 3 XL è inequivocabilmente ispirata a quella dell'iPhone X: nella parte alta è infatti presente l'incavo per i sensori, intorno al quale si estende lo schermo che acquista così l'ormai nota e particolare forma "cornuta" dello smartphone di Apple.

Questa novità non è esattamente sorprendente: da tempo si sa che Android P supporterà gli schermi con quest'aspetto, ed era prevedibile che Google l'avrebbe scelto per il proprio modello di punta.

Per quanto riguarda i due "buchi" presenti nell'incavo, pare che siano destinati a ospitare una doppia fotocamera frontale o due altoparlanti: una scelta inedita, per gli smartphone di Google.

C'è anche la possibilità che un'eventuale doppia fotocamera frontale permetta di attivare il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone: in questo caso la somiglianza con l'iPhone X si estenderebbe anche alla funzionalità.

Comunque sia, per ora conferme ufficiali non ci sono: nonostante le informazioni approdate in Internet, Google preferisce non sbilanciarsi.