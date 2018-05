Pc con Windows 10 bloccati da Avast, ecco come riportarli alla funzionalità

Ma occorre tanta pazienza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-05-2018] Commenti (1)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

April Update di Windows 10, già i primi problemi: Chrome si blocca dopo l'aggiornamento

Se siete incappati nei guai causati dall'incompatibilità tra Avast e l'April 2018 Update di Windows 10, c'è una buona notizia: il sistema è recuperabile.

Non è più necessario formattare e ricominciare da zero, come pareva in un primo momento, per avere un computer nuovamente funzionante. Se si ha la pazienza di seguire tutta una serie di passaggi (e si possiede un altro Pc pienamente operativo), allora si può tentare un recupero.

Un dettaglio importante di questo processo è la possibilità di accedere a un altro Pc con Windows, che sia perfettamente funzionante. Servirà infatti per scaricare lo strumento di installazione di Windows, da copiare poi su una chiavetta Usb.

Di seguito, ecco tutti i passaggi.

1. Sul computer funzionante, aprire il browser e andare alla pagina dei download del sito di Microsoft.

Sondaggio Ci sono degli aggiornamenti del sistema operativo da scaricare e installare. Cosa fai? Non installo nulla perché incide sulla velocità di Internet e sulle prestazioni del computer Accetto l'installazione. Possono essere aggiornamenti importanti Forse installerò gli aggiornamenti più tardi Non vedo notifiche provenienti dal sistema operativo

Mostra i risultati (1996 voti)

Leggi i commenti (6)

2. Nella sezione Crea un supporto di installazione di Windows 10, cliccare su Scarica strumento ora.

3. Inserire la chiavetta Usb preparata in precedenza, da almeno 8 Gbyte, in una porta del Pc.

3. Una volta completato il download, bisogna eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni, grazie alle quali verrà creata una chiavetta Usb di installazione di Windows 10. Attenzione: il contenuto della chiavetta verrà completamente cancellato.

4. Spostarsi sul computer che dà problemi e avviarlo. Quando si presenta la schermata blu, scegliere la lingua della tastiera.

5. Scegliere quindi l'opzione Usa un altro sistema operativo.

6. Scegliere la seconda opzione Windows 10 sul volume [x] (dove [x] è un numero).

7. Aspettare che si concluda la fase di avvio e appaia il desktop, eventualmente inserendo le credenziali di login. Questo passaggio può essere parecchio lungo.

8. Chiudere ogni messaggio d'errore che dovesse presentarsi durante il tentativo di preparazione del desktop.

9. Inserire la chiavetta Usb in una porta libera di questo Pc.

10. Quando il desktop è apparso, fare clic con il tasto destro del mouse su un qualunque punto libero della barra di Windows e selezionare Gestione attività dal menu contestuale.

11. Cliccare su Dettagli, quindi File e poi Esegui nuova attività.

12. Apparirà una finestra di dialogo. Selezionare la casella Crea attività con privilevi amministrativi.

13. Cliccare su Sfoglia.

14. Individuare la chiavette Usb e scegliere il file setup.exe.

15. Eseguirlo e seguire i passaggi per effettuare l'aggiornamento di Windows, deselezionando le caselle che attivano lo scaricamento di nuovi aggiornamenti da Internet o condividere le informazioni con Microsoft.

A questo punto non resta che aspettare. È possibile che il programma di installazione chieda se si desidera mantenere le impostazioni (ed è bene rispondere di sì), ma aparte questo non c'è altro da fare per diverso tempo.

Alla fine, il computer dovrebbe tornare a funzionare com'era in origine.