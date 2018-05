Il sito della Nasa per visitare virtualmente gli esopianeti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-05-2018] Commenti

Diventare astronauta è il sogno di moltissimi bambini per lo meno dall'inizio dell'era spaziale: l'idea di viaggiare tra le stelle e visitare pianeti sconosciuti è la riproposizione moderna della voglia di esplorazione propria della nostra specie.

Adesso quel sogno è più vicino, per lo meno in maniera virtuale, grazie agli sforzi della Nasa e al suo sito Exoplanet Travel Bureau. L'articolo continua qui sotto.

Grazie a esso diventa possibile passeggiare, dal Pc o dallo smartphone, su qualcuno degli oltre 3.700 esopianeti scoperti dal 1992 a oggi.

Ovviamente non abbiamo immagini dirette di quei pianeti tanto lontani. Così, la Nasa offre delle "impressioni d'artista" che permettono d'immaginare come possa essere per esempio muoversi a 360 gradi sulla superficie di Trappist-1d o Kepler 16b.

La distanza è tale che non solo non è possibile avere immagini dirette dei pianeti, ma nemmeno è possibile sapere con certezza se siano in grado di supportare un'atmosfera.

Le immagini proposte permettono quindi «di immaginare alcune delle possibilità» - come spiega Martin Still, della Nasa - e di mantenere vivo il sogno di poterli, un giorno, visitare per davvero.