Gita, il robot-valigia che segue il proprietario

E libera dalla dipendenza dall'automobile.

Nel mondo, l'italiana Piaggio è nota per lo più per aver inventato la Vespa nel lontano 1946.

Ora la sorella americana di Piaggio, Piaggio Fast Forward, tenta di rivoluzionare la mobilità non con un nuovo mezzo di trasporto, ma con una sorta di valigia robotica in grado di spostarsi da sola.

Si chiama Gita, proprio come la parola italiana, ed è un robot di forma vagamente cilindrica con all'interno uno spazio per deporvi il materiale da trasportare: una sorta di nonno di BB-8, il droide sferico degli ultimi film della saga di Guerre Stellari.

Gita offre una capienza massima di 32 litri e può trasportare un peso massimo di 20 kg. È in grado di seguire il suo padrone senza problemi, grazie al particolare sistema di spostamento che gli permette di affrontare anche le curve più strette.

Inoltre, dopo aver imparato un percorso seguendo il proprietario, Gita è in grado di memorizzarlo e ripercorrerlo, all'occorrenza, senza bisogno di supervisione.

Ancora non è chiaro quando Gita sarà in vendita, anche se indiscrezioni parlano del 2019. Oltre alla colorazione azzurra di base, il robot di Piaggio sarà disponibile anche in versione gialla, rossa, verde e grigia, con luci a Led del colore corrispondente.

L'idea alla base di Gita è convincere le persone a usare meno l'auto per tornare a camminare, fornendo una soluzione al problema del trasporto degli oggetti ingombranti o pesanti (entro certi limiti, almeno).

I primi destinatari del robot saranno gli utenti aziendali: Gita può per esempio diventare utile come "galoppino" per spostare i materiali nei cantieri edili o nelle fabbriche.

