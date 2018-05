Lo strano bug di Android che visualizza gli Sms quando si fanno ricerche nel web

Si attiva con parole specifiche.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-05-2018] Commenti

Nessun sistema operativo è perfetto. Tuttavia alcuni bug possono essere davvero curiosi, come quello recentemente scoperto in Android.

Le ultime versioni del sistema di Google permettono all'utente di chiedere al sistema «Mostrami i miei messaggi di testo», comando a cui Android risponde svelando tutti gli Sms.

Un utente di Reddit ha accidentalmente scoperto che il medesimo risultato si può ottenere inserendo alcuni comandi particolari nella barra di ricerca del Pixel Launcher.

L'utente in questione stava cercando di raggiungere il sito web di un gruppo musicale, e così ha inteso scrivere the1975.com. Per errore, però ha inserito un punto di troppo, e come risultato ha effettuato una ricerca per the1975..com.

Il risultato è stato davvero sorprendente: gli sono apparsi infatti tutti i messaggi di testo conservati sul telefono, sia quelli spediti che quelli inviati.

Sondaggio Alcuni anni fa, L'Agenzia delle Entrate pubblicò sul web i redditi dei cittadini; poi, dopo l'intervento del Garante Privacy, li mise offline. Questi dati secondo te devono essere disponibili su Internet? Sì No Non saprei

Mostra i risultati (5118 voti)

Leggi i commenti (24)

Non appena la notizia dell'accaduto ha iniziato a diffondersi, altri hanno iniziato a sperimentare con i propri smartphone, scoprendo che lo stesso fenomeno accade anche sugli OnePlus 6 e sui Pixel 2 XL con Android P, anche usando l'Assistente di Google.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Altri utenti ancora hanno affermato che l'elenco dei messaggi appare anche cercando vizela viagens o zela viagens nella barra di ricerca.

Al momento in cui scriviamo Google non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda, che può rappresentare un pericolo se l'Assistente di Google è utilizzabile anche a telefono bloccato: negli Sms ci possono essere dati preziosi, come le password monouso (Otp - One Time Password) che permettono di accedere a servizi come l'home banking.