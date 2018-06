Facebook si offre per incontri di cuori solitari

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-06-2018] Commenti (2)

Facebook lancia l'app per incontri e annuncia il pulsante Clear History

Facebook ha annunciato che offrirà ai propri utenti un servizio di incontri, pensato per "costruire rapporti reali e a lungo termine, e non solo incontri occasionali". Funzionerà, a quanto pare, abbinando gli utenti "specificamente con persone delle quali non sono già amiche" e consentendo agli utenti di creare profili che i loro amici su Facebook non potranno vedere.

La scelta del momento per annunciare una nuova funzione così intima forse non è delle più felici, visto il recente scandalo della raccolta planetaria di dati personali dei social network fatta da Cambridge Analytica, e le lingue taglienti di Internet non si sono fatte attendere.

Per esempio: "in altre parole, le condizioni adesso dicono ufficialmente: ‘Promettiamo di condividere i tuoi dati soltanto con sconosciuti'":

Sam Biddle, giornalista di The Intercept, riassume così la scelta di Facebook in un tweet ora rimosso ma ancora nella cache di Google: "Zuck: la santità delle vostre informazioni private è estremamente importante. Ci dispiace che non siamo stati degni della vostra fiducia. Zuck 5 minuti dopo: Per favore caricate i dettagli della vostra vita sessuale e dei vostri desideri direttamente nella nostra app".

Zuck: The sanctity of your private info is extremely important. We're sorry we were untrustworthy.

Zuck 5 minutes later: Please upload the contours of your sex life and desires directly into our app

— Sam Biddle (@samfbiddle) May 1, 2018

Altri commenti sono su Daily Beast.