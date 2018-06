Vaio S11 e S13 segnano il ritorno dello storico marchio

Quattro anni dopo la separazione da Sony.

Un tempo, i Vaio erano i diffusi - e costosi - portatili di Sony, capaci di conquistarsi un buon successo e una schiera di appassionati.

Poi, nel 2014, Sony decise di vendere l'intera divisione computer a un partner e i Vaio quasi sparirono dal mercato: non furono più visti in Europa, ma continuarono a vivacchiare - con numero molto inferiori a quelli precedenti - negli Usa, in Giappone e in pochi altri mercati. L'articolo continua qui sotto.

Ora il marchio Vaio è pronto per un rilancio più ampio.

In una conferenza anticipatrice del Computex 2018, che apre il 5 giugno, Vaio ha annunciato il ritorno su tutto il mercato asiatico, con una mossa che sembra voler preludere a un futuro (non troppo lontano) ritorno sui mercati mondiali.

Per l'occasione sono nati i laptop della serie S S11 e S13, contraddistinti innanzitutto dalla dimensione dello schermo: 11,3 pollici per il primo e 13 pollici per il secondo, entrambi con risoluzione Full HD.

Ambedue i modelli sono equipaggiati con un quantitativo di Ram che può variare da 4 a 16 Gbyte e un'unità SSD con dimensioni che variano da 128 a 512 Gbyte. All'interno, ci sono i processori Core-i5 o Core-i7 di ottava generazione, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home oppure Windows 10 Pro.



Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo una porta Lan, una Usb 3.0 usata anche per la ricarica, due Usb 3.0, una Hdmi, una Vga, uno slot per schede SD e jack per microfono e cuffie.



Al momento non ci sono indicazioni circa il prezzo dei due nuovi modelli, che saranno messi in vendita nelle prossime settimana progressivamente in tutta l'Asia.