99 genitori su 100 non sanno proteggere i figli online

I genitori italiani sono a conoscenza dei numerosi rischi che presenta la rete e sono consapevoli che i propri figli non sono sufficientemente tutelati dai rischi. Stando agli ultimi dati del Norton Cyber Security Report, un genitore su 17 non intraprende alcuna azione per proteggerli e potrebbe non essere preparato ad affrontare le conseguenze.

I risultati rivelano che l'86% dei genitori ritiene che - dal cyberbullismo ai rischi legati al malware - sia pericoloso consentire ai propri figli di utilizzare computer e dispositivi mobile senza alcuna supervisione; due genitori su cinque si preoccupano della quantità di informazioni che i propri figli possono condividere online. Tuttavia, mentre la maggior parte dei genitori comprende i rischi che i loro figli affrontano online, queste preoccupazioni non sempre si traducono in azioni concrete.

Per il 66% dei genitori italiani è importante prestare attenzione alle informazioni che la propria famiglia condivide sui social media, ma in realtà solo uno su quattro lo fa. Inoltre, sempre un 66% dei genitori non pone limiti alle informazioni sui propri figli che loro stessi condividono sui social media.

L'indagine, che ha coinvolto oltre 1000 adulti in Italia, si proponeva di far condividere le esperienze dei genitori nella gestione delle attività online dei propri figli e il loro grado di certezza nella capacità di mantenerli al sicuro online.

Le principali preoccupazioni dei genitori riguardo alle attività online dei propri figli comprendono:

- Il rischio di cyberbullismo (90%), preoccupazione condivisa particolarmente dai papà (93%).

- La condivisione eccessiva di informazioni personali con estranei (90%).

- Il download di programmi e applicazioni dannose (88%).

- Il troppo tempo trascorso davanti allo schermo (87%).

- Farsi convincere a incontrare persone conosciute in rete (87%).

- Postare contenuti online di cui potrebbero pentirsi una volta cresciuti (87%).

In molti casi, queste preoccupazioni derivano dall'esperienza personale dei genitori o da quello che hanno sentito da altri genitori:

- Un genitore italiano su tre ha un figlio che è stato vittima di bullismo online o conosce qualcuno i cui figli sono stati vittime di cyberbullismo.

- Quasi un genitore su tre afferma che le attività online dei propri figli hanno compromesso la sicurezza della famiglia o conosce qualcuno che si è trovato in una situazione simile.

Eppure, molti genitori tendono a non intervenire quando si tratta di proteggere i loro figli online:

- Il 63 % non limita l'accesso a nessun sito web o applicazione.

- Più di un genitore su quattro (28%) qualche volta consente ai propri figli di acquistare online senza supervisione.

- Sempre un genitore su quattro chiede ai propri figli di usare i propri dispositivi in aree condivise della casa.

- Tre genitori su cinque i cui figli navigano sul web, permette che ciò avvenga senza supervisione (61%).

Se è vero che esistono modi diversi di approcciare l'essere genitori nell'era digitale, è altrettanto vero che molti non si sentono sicuri o preparati a farlo. Parlare di comportamenti sicuri in rete, stabilire dei confini da non oltrepassare quando si naviga, condividere abitudini in grado di garantire la sicurezza e affrontare i temi del cyberbullismo non deve essere complicato.

